Will Smith'in vakfı kapanıyor
Will Smith'in Oscar tokadı peşini bırakmıyor. Akademi Ödülleri'nden 10 yıl men edilen oyuncunun eşiyle kurduğu vakıf düşük bağışlar nedeniyle kapanıyor
94'üncü Oscar Ödülleri’nde Will Smith'in, eşi Jada Smith'in hastalığını espri konusu yapması nedeniyle komedyen Chris Rock'a tokat atması büyük yankı uyandırmıştı.
Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi de ünlü aktörü 10 yıl boyunca Oscar galalarından ve diğer Akademi etkinliklerinden men etmişti.
Ünlü aktörün tokadı, şimdi de eşiyle kurduğu vakfın kapanmasına neden oluyor. Smith çiftinin kurduğu 'The Will And Jada Smith Family Foundation' adlı hayır kurumu kapanıyor.
Vergi kayıtlarına göre; vakfın geliri 2020'de 1 milyon 760 bin dolardı. 2021'de 2 milyon 138 bin dolar olan gelir, yaşanan tokat skandalından sonra yani 2022'de ise 365.870 dolara düştü.
'The Will And Jada Smith Family Foundation', Hollywood'un güçlü çiftinin sağlık ve sağlıklı yaşam, sanat eğitimi ve sürdürülebilirlik dahil kendileri için önemli olan konularla ilgili çalışmalar yürütüyordu.