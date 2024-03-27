Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Futbolda yapay zeka devrimi! - Futbol Haberleri

        Futbolda yapay zeka devrimi!

        Yapay zeka hayatın her alanına olduğu gibi futbola da burnunu soktu! ABD'de beyzbolda 'Moneyball' devrimini yapan yatırım şirketinin sahip olduğu Liverpool ile Google'ın üç yıllık çalışmasının ürünü tanıtıldı! Premier Lig'in son üç sezonundaki kornerleri inceleyen yapay zeka, Jürgen Klopp ve öğrencilerine köşe vuruşu setleri hazırlamış. Ortaya çıkan sonuç ise ilginç!

        Giriş: 27.03.2024 - 12:00 Güncelleme: 27.03.2024 - 11:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Futbolda yapay zeka devrimi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        "Korner hızlı kullanıldı... Origiiii!!!!" Az önce okuduğunuz cümle, Liverpool'un 2019'da UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalindeki tarihi geri dönüşünün zirve yaptığı anın anlatımıydı.

        Sağ kanattaki köşe vuruşunu kullanmak için kenara gelen Trent Alexander-Arnold, topu, kendisine doğru hareketlenen Shaqiri'ye bırakır gibi yaparken aniden köşe vuruşunu kullandığında Barcelona savunmasını hazırlıksız yakalamıştı. Altıpas içindeki Divock Origi, maçı 4-0'a getiren golü kaydetmiş ve aynı zamanda eşleşmedeki toplam skoru da 4-3'e getirmişti.

        Futbolseverler olarak yakın dönemde birçok unutulmaz korner üretimi gole tanıklık ettik, Sergio Ramos'un Atletico Madrid'e Şampiyonlar Ligi finalinde attığı gibi... Ancak bunlar genellikle doğru kişiye doğru şiddette açılan ortaların sonucuydu. Liverpool'un bu golü ise alıştığımızdan çok farklı bir düşüncenin üretimiydi.

        REKLAM

        ÜÇ YILLIK ÇALIŞMANIN ÜRÜNÜ

        Son yıllarda veri analizine verdiği önem ile fark yaratan Liverpool, teknolojinin yükselen sesine kayıtsız kalmadı ve birkaç yıllık çalışmanın ürününün bir kısmını da kamuoyuyla paylaştı. Google DeepMind, yaklaşık üç yıllık bir çalışma olan 'TacticAI'yı tanıttı.

        Daha önce Go gibi zorluk seviyesi yüksek kabul edilen masa oyunlarını çözmek için kullanılan algoritmalardan ilham alan bu yapay zeka çalışması, spor sahalarındaki şablonları incelemeye aldı.

        Futbol gibi tepkisel, rastlantısal ve duygusal yoğunluğu yüksek bir oyun için yapay zeka hala haritalandırılmamış bir bölge olsa da uzmanlar, öngörülebilir başlangıç noktaları olan durumların planlanmasında fayda sağlanabileceğini düşünüyor, korner gibi.

        7 BİN 176 KÖŞE VURUŞU ANALİZ EDİLDİ

        Daha önce penaltı vuruşları üzerine de çalışmalar yapan DeepMind, 2020 ila 2023 yılları arasında İngiltere Premier Ligi'nde kullanılan 7 bin 176 köşe vuruşunu analiz ederek bir geometrik algoritma yaratmış. Premier Lig'de söz konusu aralıktaki gollerin yaklaşık üçte birinin köşe vuruşları sonrası atıldığını düşünürsek bir takımı öne geçirme adına epey kullanışlı.

        REKLAM

        ŞABLONLARIN YÜZDE 90'I KULLANILABİLECEK DURUMDA

        TacticAI, köşe vuruşunu kullanacak oyuncuyu, ortanın kime açıldığı ve kalenin neresine vurulduğu gibi birden fazla kriter üzerine çalışarak Liverpool'un veri analiz ekibine bir taslak sunuyor. Kulübün üç veri analizcisi, bir video analizcisi ve yardımcı antrenörü bu korner şablonların futbolun olağan akışına yatkınlığını ve uygunluğunu inceliyor. Yayınlanan makaleye göre ortaya çıkan sonuçların yüzde 90'ı futbol sahalarında kullanılabilecek durumda!

        Yapay zekanın geldiği nokta, sporun her alanında potansiyel kullanımlarına olan ilgiyi de artırdı. ABD Ulusal Futbol Ligi ve Amazon Web Services, "Dijital Atlet" olarak bilinen ve zaman içinde sakatlıkları tahmin edip önleyebileceğini umdukları bir oyuncu sağlığı aracı geliştirdi.

        REKLAM

        Şu anda Atalanta'nın 'Futbol Zekası Direktörü' ve eski bir veri analizcisi olan Sudarshan Gopaladesikan da yapay zekanın futbolda gidebileceği noktayı yorumlarken şöyle söylüyor: "Bu, yapay zekanın futbola yığınsal veya kategorik bir şekilde yaklaşmamıza yardımcı olabileceği bir yoldur, bunun sadece büyük bir sürekli akış olduğunu ve neler olup bittiğini bilmediğimizi düşünmenin aksine"

        İFLASIN EŞİĞİNDEN ZİRVEYE

        2010 yılında toplam borcu 237 milyon sterlin olan Liverpool iflasın eşiğindeyken 300 milyon sterlin karşılığında Fenway Sports Group tarafından satın alındı. FSG aynı zamanda Amerikan Beyzbol Ligi takımlarından Boston Red Sox gibi yatırımları da olan bir şirketti.

        MONEYBALL V2.

        Amerikan Beyzbol Ligi'ni 2000'lerin başında değiştiren felsefe olan 'Moneyball'u uygulamaya başladıktan iki yıl kadar sonra şampiyonluğa ulaşan Red Sox'tan sonra Liverpool da futbolda öncülüğe soyunmuş gibi. Hakim anlatıya göre yapay zekayı bir kenara bırakalım veri analizi dahi yeşil sahalarda olup bitenleri açıklama konusunda mahir olmasa da ilerleyen yıllarda bu durum değişeceğe benziyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Yapay Zeka
        #LİVERPOOL
        #UEFA
        #google
        #DeepMind
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kardeş vahşeti! Ağabeyinin boğazını kesti
        Kardeş vahşeti! Ağabeyinin boğazını kesti
        Almanya'da başkonsolosluğa saldırı
        Almanya'da başkonsolosluğa saldırı
        2027 Avrupa Oyunları İstanbul'da
        2027 Avrupa Oyunları İstanbul'da
        Liderler 31 Mart'ta nerede oy kullanacak?
        Liderler 31 Mart'ta nerede oy kullanacak?
        "Adana'dan çıkması gerek"
        "Adana'dan çıkması gerek"
        Lukaşenko: Putin'le tam bir gün uyumadık
        Lukaşenko: Putin'le tam bir gün uyumadık
        Türkiye'nin sakin şehirleri...
        Türkiye'nin sakin şehirleri...
        Avrupa'nın hasta adamı kim?
        Avrupa'nın hasta adamı kim?
        40 yıl önce hayatını kurtardı
        40 yıl önce hayatını kurtardı
        Nusr-Et'e yönelik saldırıdan Barış Boyun çıktı!
        Nusr-Et'e yönelik saldırıdan Barış Boyun çıktı!
        "Alkışların eksik olmadığı nice sahnelere"
        "Alkışların eksik olmadığı nice sahnelere"
        X’te büyük kullanıcı kaybı!
        X’te büyük kullanıcı kaybı!
        Sevklerde son durum: Maç yok, inceleme sürüyor!
        Sevklerde son durum: Maç yok, inceleme sürüyor!
        Potin 2024
        Potin 2024
        IC Enterra halka açılıyor
        IC Enterra halka açılıyor
        Türkiye yaşlanıyor
        Türkiye yaşlanıyor
        Son 4 yılda yaşlıların hayatı zorlaştı
        Son 4 yılda yaşlıların hayatı zorlaştı
        Ergenlikte 25, yeni 18 mi? 
        Ergenlikte 25, yeni 18 mi? 
        ABD otomotiv sektöründe 'Baltimore' alarmı
        ABD otomotiv sektöründe 'Baltimore' alarmı
        "Yapay zekâdan korkuyorum"
        "Yapay zekâdan korkuyorum"