Futbolda yapay zeka devrimi!

"Korner hızlı kullanıldı... Origiiii!!!!" Az önce okuduğunuz cümle, Liverpool'un 2019'da UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalindeki tarihi geri dönüşünün zirve yaptığı anın anlatımıydı.

Sağ kanattaki köşe vuruşunu kullanmak için kenara gelen Trent Alexander-Arnold, topu, kendisine doğru hareketlenen Shaqiri'ye bırakır gibi yaparken aniden köşe vuruşunu kullandığında Barcelona savunmasını hazırlıksız yakalamıştı. Altıpas içindeki Divock Origi, maçı 4-0'a getiren golü kaydetmiş ve aynı zamanda eşleşmedeki toplam skoru da 4-3'e getirmişti.

Futbolseverler olarak yakın dönemde birçok unutulmaz korner üretimi gole tanıklık ettik, Sergio Ramos'un Atletico Madrid'e Şampiyonlar Ligi finalinde attığı gibi... Ancak bunlar genellikle doğru kişiye doğru şiddette açılan ortaların sonucuydu. Liverpool'un bu golü ise alıştığımızdan çok farklı bir düşüncenin üretimiydi.

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ÜÇ YILLIK ÇALIŞMANIN ÜRÜNÜ

Son yıllarda veri analizine verdiği önem ile fark yaratan Liverpool, teknolojinin yükselen sesine kayıtsız kalmadı ve birkaç yıllık çalışmanın ürününün bir kısmını da kamuoyuyla paylaştı. Google DeepMind, yaklaşık üç yıllık bir çalışma olan 'TacticAI'yı tanıttı.

Daha önce Go gibi zorluk seviyesi yüksek kabul edilen masa oyunlarını çözmek için kullanılan algoritmalardan ilham alan bu yapay zeka çalışması, spor sahalarındaki şablonları incelemeye aldı. Futbol gibi tepkisel, rastlantısal ve duygusal yoğunluğu yüksek bir oyun için yapay zeka hala haritalandırılmamış bir bölge olsa da uzmanlar, öngörülebilir başlangıç noktaları olan durumların planlanmasında fayda sağlanabileceğini düşünüyor, korner gibi. 7 BİN 176 KÖŞE VURUŞU ANALİZ EDİLDİ Daha önce penaltı vuruşları üzerine de çalışmalar yapan DeepMind, 2020 ila 2023 yılları arasında İngiltere Premier Ligi'nde kullanılan 7 bin 176 köşe vuruşunu analiz ederek bir geometrik algoritma yaratmış. Premier Lig'de söz konusu aralıktaki gollerin yaklaşık üçte birinin köşe vuruşları sonrası atıldığını düşünürsek bir takımı öne geçirme adına epey kullanışlı. REKLAM

ŞABLONLARIN YÜZDE 90'I KULLANILABİLECEK DURUMDA TacticAI, köşe vuruşunu kullanacak oyuncuyu, ortanın kime açıldığı ve kalenin neresine vurulduğu gibi birden fazla kriter üzerine çalışarak Liverpool'un veri analiz ekibine bir taslak sunuyor. Kulübün üç veri analizcisi, bir video analizcisi ve yardımcı antrenörü bu korner şablonların futbolun olağan akışına yatkınlığını ve uygunluğunu inceliyor. Yayınlanan makaleye göre ortaya çıkan sonuçların yüzde 90'ı futbol sahalarında kullanılabilecek durumda! Yapay zekanın geldiği nokta, sporun her alanında potansiyel kullanımlarına olan ilgiyi de artırdı. ABD Ulusal Futbol Ligi ve Amazon Web Services, "Dijital Atlet" olarak bilinen ve zaman içinde sakatlıkları tahmin edip önleyebileceğini umdukları bir oyuncu sağlığı aracı geliştirdi. REKLAM