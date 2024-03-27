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        Haberler Yaşam Kuş sürüleri neden hep beraber geziyor: Kuşların V şeklinde uçmasının sebebi!

        Kuş sürüleri neden hep beraber geziyor: Kuşların V şeklinde uçmasının sebebi!

        Doğada her şeyin bir kuralı var, kuşların uçuş şeklinin bile! Kuşların V şeklinde uçmasının nedenini hiç merak ettiniz mi? Kuşların V şeklinde uçmasının temel nedeni, göç sırasında aerodinamik avantaj sağlamaktır. Hatta bu sistem uçaklarda dahi kullanılır! İşte, kuşların neden V şeklinde uçtuklarının nedeni...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2024 - 15:00 Güncelleme: 27.03.2024 - 14:56
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        Kuşların sürü halinde gösterdiği en belirgin davranış V halini alarak uçmalarıdır. Bilim, kuşların neden V şeklinde uçtuğuna dair birçok araştırma yaptı. Sebepleri hâlâ kesin olarak bilinemese de şu ana kadar yapılan çalışmalar, oldukça mantıklı cevaplar sunuyor. İşte, sizin için bu cevaplardan bazıları...

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        ENERJİLERİNİ KORUYORLAR!

        İlk olarak enerjilerini korumayı amaçlıyorlar. Her kuş, önündeki kuşun biraz daha üzerinde uçar ve bu da rüzgar direncinin azalmasına neden olur. Aynı zamanda kuşlar sırayla öne çıkarlar ve yorulduklarında da geri çekilme fırsatı bulurlar. Bu sayede dinlenmek için durmak zorunda kalmadan uzun süre uçabilirler.

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        Öndeki kuşun yorulma sebebi ise havaya göğüs gererek direnci kırması ve arkadaki kuşların hafif rüzgar akımına maruz kalmalarıdır. Bu şekilde arkadaki kuşlar daha az enerji harcar.

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        GRUBA YÖN VERİYOR!

        V formasyonunun ikinci faydası ise gruptaki her kuşun takibinin kolay olmasıdır. Formasyonda uçmak, grup içindeki iletişim ve koordinasyona yardımcı olabilir. Savaş pilotları da aynı sebepten dolayı bu dizilişi sıklıkla kullanırlar.

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        Öndeki kuş, rotayı belirler ve diğer kuşlar da onu takip eder. Bu, grup halinde hareket eden kuşların birbirlerini kaybetmeden ve rota üzerinde sapmadan ilerlemelerini sağlar. Ayrıca, bu formasyon, kuşların birbirlerinden hava akışı almasını sağlayarak, gruptaki her kuşun havada daha stabil bir pozisyonda kalmasına yardımcı olur.

        Kaynak: Library of Congress

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