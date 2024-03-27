Kuş sürüleri neden hep beraber geziyor: Kuşların V şeklinde uçmasının sebebi!

Öndeki kuş, rotayı belirler ve diğer kuşlar da onu takip eder. Bu, grup halinde hareket eden kuşların birbirlerini kaybetmeden ve rota üzerinde sapmadan ilerlemelerini sağlar. Ayrıca, bu formasyon, kuşların birbirlerinden hava akışı almasını sağlayarak, gruptaki her kuşun havada daha stabil bir pozisyonda kalmasına yardımcı olur.

Kaynak: Library of Congress