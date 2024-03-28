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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Milyarderler şehri: İstanbul Avrupa'da ilk 5'te - İş-Yaşam Haberleri

        Milyarderler şehri: İstanbul Avrupa'da ilk 5'te

        Çin merkezli ekonomi platformu Hurun Report'un 'Küresel Zenginler Listesi' verilerine göre dünyada en çok dolar milyarderi New York ve Londra'da yaşıyor. Türkiye ise bu yıl ilk kez dünyada ilk 25, Avrupa'da ilk 5'e girdi.

        Giriş: 28.03.2024 - 12:52 Güncelleme: 28.03.2024 - 13:16
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        Milyarderler şehri: İstanbul Avrupa'da ilk 5'te
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        Çin merkezli ekonomi platformu Hurun Report'un 'Hurun Küresel Zenginler Listesi' açıklandı.

        Listeye göre milyarder sayısı 3279'a yükseldi. ABD listeye bu yıl 109 milyarder daha eklerken Çin'in milyarder sayısı 155 azaldı ancak 814 ile hala dünyada ilk sırada yer alıyor.

        1.933 kişinin servetinin artarken, yılın en çok kazananları 90 milyar dolar ile Mark Zuckerberg ve 74 milyar dolar ile Elon Musk oldu. Nvidia'dan Jensen Huang servetini ikiye katlayarak 48 milyar dolarına yükseltirken verilere göre Jeff Bezos ve Larry Page bir önceki yılki kayıplarını bu yıl geri kazandı. Bezos geçen yıl 70 milyar doları kaybetmesi sonrası bu yıl servetine 67 milyar dolar, Page ise geçen yıl 41 milyar dolar kaybettikten sonra bu yıl servetine 48 milyar doları ekledi.

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        Listede milyarderlerin ülkelere göre sıralamasında ise Hindistan'ın öne çıktığı görüldü. Yükselişi ile dikkat çeken Hindistan, ABD'den sonra en fazla milyarder artışı olan ülke oldu. Hindistan'ın en büyük şehre Mumbai Pekin'in ilk kez geçerek Asya'nın en milyarder barındıran kent olurken, New York 7 yıl sonra 'dünyanın en milyarder barındıran kenti' unvanını geri aldı. Geçen yıl 1. sırada yer alan Pekin ise 4. sıraya düştü. Ancak 'Büyük İkili' Çin ve ABD, dünyada bilinen milyarderlerin %49'unu ülkesinde barındırıyor.

        Listede ilkler de yer aldı. Verilere göre Yeni Delhi ilk kez ilk 10'a girerken Palm Beach, İstanbul, Mexico City ve Melbourne ilk kez ilk 30'da yer aldı.

        İstanbul ilk kez girdiği listede 26. sıradan yer bulurken, ülkedeki 25 milyarderin 22'sini bulundurmasıyla da öne çıkıyor.

        22 milyarderin bulunduğu İstanbul aynı zamanda Avrupa'da da üst sıralarda yer alıyor. Avrupa'da en zenginleri barındıran ülkeler sırasıyla Londra, Moskova, Paris ve Milano olurken İstanbul ilk kez yer bulduğu listede ilk 5'e girdi.

        * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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        #milyarderler listesi
        #dünya
        #türkiye
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