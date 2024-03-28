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        Depremde hayatını kaybeden ailenin ismi Kale'deki kütüphanede yaşatılacak

        Denizli'nin Kale ilçesindeki ilkokula yaptırılan kütüphaneye, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybeden Yalçın ailesinin ismi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 11:34 Güncelleme: 28.03.2024 - 12:35
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        Depremde hayatını kaybeden ailenin ismi Kale'deki kütüphanede yaşatılacak
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        Denizli'nin Kale ilçesindeki ilkokula yaptırılan kütüphaneye, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybeden Yalçın ailesinin ismi verildi.

        Kale'de yaşayan Enver Güner, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne başvurarak, depremde Gaziantep'te hayatını kaybeden kızı Tuğba, damadı Emre ve torunu Aliye Yalçın adına kütüphane yaptırmak istediğini iletti.

        Çalışmalar sonucunda Narlı Mahallesi'ndeki Narlı İlkokulu'ndaki oluşturulan kütüphaneye Yalçın ailesinin ismi verildi.

        Kütüphanenin açılış törenine katılan Enver Güner, kütüphanenin oluşturulmasında destek verenlere teşekkür etti.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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