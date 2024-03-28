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        Dedektif gibi iz sürüp buldu! Çalınan kamyonun kabini kamyon kasasında

        Adana'da akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı yaşandı. Kentte Mustafa Sarıbaş adlı kişi, çalınan kamyonunu bulmak için dedektif gibi çalıştı. Sarıbaş, aracının kabin kısmının kamyon kasasında bir kaportacıya götürüldüğünü öğrenip ihbarda bulundu. Yapılan çalışmada kamyonun aks kısmının da toprağa gömüldüğü belirlendi. Soruşturmada 1 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 10:31 Güncelleme: 28.03.2024 - 10:54
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        Çalınan kamyonun kabini kamyon kasasında!
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        Konya'da aile şirketine ait kamyonun çalınması üzerine güvenlik kameralarından iz sürüp Adana'da parçalarının bir kısmını bulan Mustafa Sarıbaş (36), kabin kısmına da Nevşehir'de ulaştı.

        DHA'nın haberine göre kamera kayıtlarından aracının kabinini taşıyan kamyonun şoförünü bulduğunu belirten Sarıbaş, "Kamyon şoförü kabin kısmını Nevşehir'de bir kaportacıya bıraktığını söyledi.

        KABİN KISMI 120 BİN LİRAYA SATILMIŞ

        Nevşehir'e gittiğimizde kaportacı S.Ş., 120 bin liraya satın aldığını belirtti. Avukat eşliğinde tutanak hazırlayıp, kabini geri aldık. Şimdi bulamadığımız parça şasisi kaldı" dedi.

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        Buğday alım satımı yapan Mustafa Sarıbaş'ın ağabeyi Abdullah Sarıbaş, 13 Mart'ta kamyonunu Karatay ilçesinde bir buğday pazarına park etti. Mustafa Sarıbaş da 2 gün sonra aynı yere gittiğinde park halindeki kamyonun yerinde olmadığını gördü. Çevrede yaptığı araştırmada 1 milyon 300 bin TL değerindeki kamyonuna ulaşamayan Sarıbaş, polise haber verdi. O bölge ve çevre yolundaki güvenlik ve mobese kameralarında yapılan incelemede, kamyonun Adana'ya götürüldüğü saptandı.

        MOTOR KISMI VE BAZI PARÇALARI DA ÇIKTI

        Mustafa Sarıbaş da beraberindeki arkadaşlarıyla Adana'ya gitti. Sarıbaş, kamyonun en son görüldüğü noktadan başlayıp güzergahtaki iş yerlerinin güvenlik kamera kayıtlarını tek tek inceledi. Yaklaşık 40 kamera kaydı izleyen Sarıbaş, kamyonun en son Seyhan ilçesindeki sanayi sitesine giriş yaptığını belirledi. Ardından da sanayideki sokakları tek tek gezip, araştırdı. Bir tamirci dükkanının önünde kamyonunun kasasını gören Mustafa Sarıbaş, polise haber verdi. Polisin tamirci dükkanına yaptığı baskında, kamyonun motor kısmı ile bazı parçaları bulundu. İ İş yeri güvenlik kameralarını inceleyen polis, kamyonun yaklaşık 4 saat içinde vinçle parçalara ayrıldığı ve bazı parçalarının da satıldığını tespit etti. İş yeri sahibi Ferdi Şensoy, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adliyesi'ne sevk edilen Şensoy, tutuklandı.

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        "KAMYONUN AKS KISMINI ADANA'DA TOPRAĞA GÖMÜLÜ HALDE BULDUK"

        Kamyonun parçalandığı yeri buldukları gibi iz süren Sarıbaş, bu kez kabin kısmını taşıyan kamyon şoförüne ulaştı. Şoförün, kamyon kabinini Nevşehir'de S.Ş. adlı kaporta tamircisine bıraktığını söylemesi üzerine Sarıbaş, Adana'dan Nevşehir'e giderek kabini buldu.

        Halen kamyonun şasi kısmını bulamadığını belirten Sarıbaş, "Adana'da güvenlik kamera kayıtlarını tek tek inceleyip, kabini taşıyan kamyonu tespit ettik. Kamyon şoförü, kabin kısmını Nevşehir'de bir kaportacıya bıraktığını söyledi. Nevşehir'e gittiğimizde kaportacı S.Ş., 120 bin liraya satın aldığını belirtti. Avukat eşliğinde tutanak hazırlayıp, kabini geri aldık. Şimdi bulamadığımız parça şasisi kaldı. Aks kısmını ise yine Adana'da toprağa gömülü halde bulduk. Bulduğumuz parçaları Konya'ya getirdik" dedi. Polis, olaya karışan diğer şüphelilerin kimliğini belirlemek için çalışmasını sürdürüyor.

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