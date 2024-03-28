Anne, babalar dikkat! Vedat 15 aylıktı... Büyük acı!

Manisa'da, Evrim ile Mikail Şamlı çifti, önceki gün 15 aylık oğulları Vedat Ayaz ile ikizi Y.'yi, Tunca Mahallesi 3005 Sokak'taki anneleri Özlem Yörük'e bakması için bıraktı.

YERDE HAREKETSİZ HALDE BULDU DHA'da yer alan habere göre tek başına torunlarına bakan ve bir yandan da ev işleri uğraşan anneanne Yörük, çocukların oyun oynadığı odaya girdiğinde Vedat Ayaz'ı hareketsiz buldu.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ İhbarla gelen ekipler, Vedat Ayaz'ı öldüğünü belirledi. Vedat Ayaz'ın açmaya çalıştığı komodinin çekmesine çarpmasıyla boynunun kırıldığı belirlendi.

ACI ÜZERİNE ACI HABER Torun acısı yaşayan aile, aynı gün gelen başka ölüm haberi ile sarsıldı. Bu kez Özlem Yörük'ün eşi Vedat Yörük'ün babası Ahmet Yörük, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti.

'MICKEY MOUSE' FİGÜRLÜ BALONLA UĞURLANDI Vedat Ayaz Şamlı ile büyük dedesi Ahmet Yörük için dün cenaze töreni düzenlendi. Vedat Ayaz'ın tabutuna çok sevdiği 'Mickey Mouse' figürlü balon bağlandı.