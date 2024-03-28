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        Haberler Gündem 3. Sayfa Anne, babalar dikkat! Vedat 15 aylıktı... Büyük acı!

        Anne, babalar dikkat! Vedat 15 aylıktı... Büyük acı!

        Manisa'da, açmaya çalıştığı komodinin çekmecesine çarpmasıyla boynu kırılan 15 aylık Vedat Ayaz Şamlı, hayatını kaybetti. Aynı gün bebeğin büyük dedesi, 90 yaşındaki Ahmet Yörük de yaşamını yitirdi. Şamlı ile Yörük aileleri büyük acı yaşarken, Vedat Ayaz ile büyük dedesi aynı mezarlıkta toprağa verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 07:53 Güncelleme: 28.03.2024 - 07:54
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        Anne, babalar dikkat! Vedat 15 aylıktı... Büyük acı!
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        Manisa'da, Evrim ile Mikail Şamlı çifti, önceki gün 15 aylık oğulları Vedat Ayaz ile ikizi Y.'yi, Tunca Mahallesi 3005 Sokak'taki anneleri Özlem Yörük'e bakması için bıraktı.

        YERDE HAREKETSİZ HALDE BULDU

        DHA'da yer alan habere göre tek başına torunlarına bakan ve bir yandan da ev işleri uğraşan anneanne Yörük, çocukların oyun oynadığı odaya girdiğinde Vedat Ayaz'ı hareketsiz buldu.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        İhbarla gelen ekipler, Vedat Ayaz'ı öldüğünü belirledi. Vedat Ayaz'ın açmaya çalıştığı komodinin çekmesine çarpmasıyla boynunun kırıldığı belirlendi.

        ACI ÜZERİNE ACI HABER

        Torun acısı yaşayan aile, aynı gün gelen başka ölüm haberi ile sarsıldı. Bu kez Özlem Yörük'ün eşi Vedat Yörük'ün babası Ahmet Yörük, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti.

        'MICKEY MOUSE' FİGÜRLÜ BALONLA UĞURLANDI

        Vedat Ayaz Şamlı ile büyük dedesi Ahmet Yörük için dün cenaze töreni düzenlendi. Vedat Ayaz'ın tabutuna çok sevdiği 'Mickey Mouse' figürlü balon bağlandı.

        ÖLÜMÜYLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Yunusemre ilçesi Attar Hoca Camii'nde kılınan namaz sonrası cenazeler, Kırtık Mezarlığı'nda toprağa verildi. Öte yandan Vedat Ayaz Şamlı'nın ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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