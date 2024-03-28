Bursa'da otomobil ile TIR çarpıştı: 2 ölü
Bursa Mustafakemalpaşa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, karşı şeride geçerek TIR ile çarpıştı. Feci kazada otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, seyir halindeyken karşı şeride geçip TIR ile çarpışan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi.
REFÜJÜ AŞIP KARŞI ŞERİDE GEÇTİ
Balıkesir yolu Polis Hatıra Ormanı mevkisinde, Havva Savaş'ın (41) kullandığı otomobil, refüjü aşıp karşı şeritten gelen Ömer T. (24) idaresindeki TIR ile çarpıştı.
2 KİŞİ KAZA YERİNDE ÖLDÜ
AA'nın haberine göre; kazada, otomobil sürücüsü ile araçtaki Sevim Savaş (53) olay yerinde öldü. Hafif yaralanan TIR sürücüsü, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre kapanan yolda ulaşım tek şeritten sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
*Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.