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        Haberler Magazin Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni aşkı

        Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni aşkı

        Uraz Kaygılaroğlu, fotoğraf sanatçısı Sayna Soleimanpour ile aşk yaşadığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.03.2024 - 10:19 Güncelleme: 28.03.2024 - 10:39
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        Yeni aşk
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        Uraz Kaygılaroğlu, yeni ilişkisiyle ilgili açıklamada bulundu. Kaygılaroğlu, fotoğraf sanatçısı Sayna Soleimanpour ile olan birlikteliği hakkında "Hayırlı olsun. Gayet güzel gidiyor. Her şey yolunda" dedi.

        Uraz Kaygılaroğlu

        'Âşık Shekespeare' adlı oyununa devam ettiğini söyleyen Uraz Kaygılaroğlu, ilişki hakkında daha fazla açıklamada bulunmak istemediğini belirterek, bu konuda ise şunları söyledi; "Nasıl tanıştığımız konularına girmeyelim. Özel konular bunlar."

        Sayna Soleimanpour

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        #Uraz Kaygılaroğlu
        #Sayna Soleimanpour
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