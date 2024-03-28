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        Haberler Magazin 'Çocuklar Duymasın'ın 'Duygu'su Hayal Garip'ten şiddet itirafı - Magazin haberleri

        'Çocuklar Duymasın'ın 'Duygu'su Hayâl Garip'ten şiddet itirafı

        'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı 'Duygu' karakteriyle tanınan Hayâl Garip, geçtiğimiz yıl aşk yaşadığı Serkan K.'dan şiddet gördüğünü iddia etti. Dava açtığını söyleyen ve bugün duruşması olan iki çocuk annesi oyuncu yaşadıklarını anlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.03.2024 - 09:31 Güncelleme: 28.03.2024 - 09:44
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        Ekranların unutulmaz dizilerinden olan 'Çocuklar Duymasın' ile tanınan Hayâl Garip, 2010 yılında Murat Kahraman Özalp ile evlenmiş ve televizyon dünyasından uzaklaşmıştı. Bu evliliğinden iki kızı dünyaya gelen oyuncu 2021'de boşanmıştı.

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        Hayâl Garip, geçtiğimiz yıl aşk yaşadığı Serkan K.’dan şiddet gördüğünü iddia etti. Oyuncu, yaptığı açıklamada Serkan K.’ya dava açtığını ve bugün duruşmasının olduğunu belirtti.

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        Hayâl Garip şunları söyledi: Geçtiğimiz sene Serkan K. ile birçoğunuzun da şahit olduğu bir birliktelik yaşadım. Sizlerin şahit olduğu üç kız çocuğuyla mutlu bir fotoğraf verdiğimizdi… Fakat gerçek olan, benim bu ilişki içerisinde, duygusal ve fiziksel şiddete maruz kaldığımdı.

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        Şiddet hemen gelmiyor. Önce güven veriyor, şefkat gösteriyor, herkes gitse, ben buradayım diyor, tüm eksikleri görüyor, boşlukları dolduruyor. Yerini sağlamladığında başlıyor şiddet. İyisini gördüğünüz kötünün içindeki o iyiliğe tekrar kavuşacağınız umudu da, manipülasyonlar ile geliyor.
        Gidemiyorsun, kalamıyorsun!

        Asla kurtulmayı başaramadığın kısır bir döngü! Uzaklaşmayı denedikçe daha fazla artan baskı, manipülasyon, fiziksel şiddet beni bu ilişkiye hapsetti. Hakaret, iftira, dayak, dayak, daha çok dayak... Aylar süren bu döngüden çıkmayı güç bela başardım. Sonunda kurtuldum... Ama çocuklarım ve benim payıma kalan travmalar bazen bizi yorgun düşürüyor...

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        İlk önce kızlarıma hem özür, hem hayat borçluyum... Bana bu süreçte desteğini sorgusuz kuzenlerim, eniştem, ablam, kızlarımın babası Murat, gelinim ve erkek kardeşim sizi çok seviyorum. Ve isimlerini buraya sığdıramayacağım dostlarım ve Zekeriyaköy Jandarma Komutanlığı'nda görevli komutamın ve asker kardeşlerim teşekkür ederim.

        28.03.2024 Perşembe günü, sabah saat 10:00'da Çağlayan Adliyesi'nde görülecek davam öncesinde, başta adalet için ve belki de daha önemlisi başka mağdurlar olmaması için, mücadelemi sizlerle paylaşmayı uygun gördüm.

        Biraz da kendimi yalnız hissetmemek için ve başka kadınların da kendilerini yalnız hissetmemeleri için...

        #Hayal Garip
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