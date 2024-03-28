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        Buldan'da seyir halindeki minibüste çıkan yangın söndürüldü

        Denizli'nin Buldan ilçesinde, yangın çıkan minibüs kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 16:18 Güncelleme: 28.03.2024 - 16:18
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        Buldan'da seyir halindeki minibüste çıkan yangın söndürüldü
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        Denizli'nin Buldan ilçesinde, yangın çıkan minibüs kullanılamaz hale geldi.

        İ.Ö'nün kullandığı 41 AST 887 plakalı minibüste, Sarımahmutlu mevkisinde seyir halindeyken yangın çıktı.

        Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Araç kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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