Buldan'da seyir halindeki minibüste çıkan yangın söndürüldü
Denizli'nin Buldan ilçesinde, yangın çıkan minibüs kullanılamaz hale geldi.
Denizli'nin Buldan ilçesinde, yangın çıkan minibüs kullanılamaz hale geldi.
İ.Ö'nün kullandığı 41 AST 887 plakalı minibüste, Sarımahmutlu mevkisinde seyir halindeyken yangın çıktı.
Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Araç kullanılamaz hale geldi.
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