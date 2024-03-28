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        Haberler Dünya Eski ABD Başkanı Trump'ın kampanyası için satışa koyduğu ürünler ABD'de gündem oldu

        Eski ABD Başkanı Trump'ın kampanyası için satışa koyduğu ürünler ABD'de gündem oldu

        Kasım ayında ABD'de gerçekleşecek başkanlık seçimleri için aday olan eski ABD Başkanı Trump'ın kampanyası için satışa koyduğu ürünler ABD'de gündem oldu. Trump'ın kendi adını taşıyan markasına ait internet sitesinde, parfüm, pijama, spor ayakkabı, golf çantası gibi ürünler satışa çıktı

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 28.03.2024 - 15:53 Güncelleme: 28.03.2024 - 15:53
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        Eski ABD Başkanı ve 5 Kasım Başkanlık Seçimleri adayı Donald Trump "başarı ve güç kokan" parfüm satmaya başladı.

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        Oyunculuktan ABD Başkanlığına kadar birçok alanda kendini gösteren Trump'ın kendi adını taşıyan markası "Trumpstore.com" internet sitesinde, çeşitli kategorilerde ürünler sunuyor.

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        Sitede "başarı ve güç kokan" parfümden pijamaya, golf çantasından köpek oyuncağına, dudak nemlendiricisinden spor ayakkabıya geniş bir yelpazede ürünler satışa sunuluyor.

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        "Victory 45" ürün serisinin bir parçası olan ve "başarı ve güç" koktuğu öne sürülen parfümün üzerinde Trump'ın altın renkli büstü bulunuyor. Parfümün fiyatı ise 99 dolar. Serinin bir diğer ürünü olan altın renkli ve ABD bayrağı desenli 399 dolarlık spor ayakkabısı da hem görünümü hem de oldukça yüksek fiyatı ile dikkati çekiyor.

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        ABD basınında birçok medya kuruluşu ve sosyal medya kullanıcısı Trump'ın ürünlerini ve fiyatlarını eleştirdi.

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        MSNBC'deki "All In With Chris Hayes" programının sunucusu Hayes, "Donald Trump'ın acilen paraya ihtiyacı var" yorumunun ardından, Trump'ın koleksiyonundaki ürünleri göstererek dalga geçti.

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        Trump'ın son zamanlarda yüksek meblağlardaki hukuki harcamaları yüzünden "parasının suyunu çektiğini" ifade eden Hayes, Trump'ın ürünlerinin satışlarının oldukça arttığına dikkati çekti.

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        Birçok sosyal medya kullanıcısı, Trump'ın kendi ürettiği 59,99 dolarlık Tanrı ABD'yi Korusun (God Bless the USA) İncillerini tanıtmasının ardından, eski Başkanın daha önce İncil hakkında konuştuğu videolardan kesitleri toplayıp, konuya ilişkin "bilgisizliği ile" alay etti.

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        Donald Trump'ın emlak sektöründe dolandırıcılık suçlamasıyla yargılandığı dava sonucu çarptırıldığı 175 milyon dolar ceza ve artan hukuki masrafların ardından, kendi markasına ait ürünlerin yelpazesi genişlerken, fiyatlarında da artış görüldü.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        #ABD
        #Donald Trump
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