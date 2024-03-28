Antalya'da boşanma aşamasındaki eşi Sümeyye Yavlak'ı (28), çalıştığı markette kalbinden bıçaklayıp, öldüren Mehmet Yavlak (33), "Olay esnasında uyuşturucunun etkisindeydim. Affınıza sığınıyorum" dedi.

DHA'nın haberine göre olay, geçen yıl 21 Ağustos saat 18.30 sıralarında Kepez ilçesinde bir zincir markette meydana geldi.

"BENİM İÇİN KOLAY ŞEYLER DEĞİL"

Ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istenen Yavlak, Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tanık ifadelerinin ardından savunma yaptı. Mehmet Yavlak, "Benim bu duruma gelme sebebim, erkekliğime laf edilmesidir. 'Sevgilimle mutlu, mesut yaşarım' dedi. Bunlar, benim için kolay şeyler değil. Olay esnasında uyuşturucunun etkisindeydim. Pişmanım. Takdir mahkemenindir. Affınıza sığınıyorum" dedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.