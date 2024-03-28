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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Icardi kariyer rekorunun peşinde! - Galatasaray Haberleri

        Icardi kariyer rekorunun peşinde!

        Galatasaray'da sezonun kalan bölümünde gözler yıldız golcü Mauro Icardi'nin üzerinde olacak. Arjantinli futbolcu, iki gol katkısı daha yaparsa kariyer rekorunu kıracak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.03.2024 - 12:29 Güncelleme: 28.03.2024 - 12:29
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        Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, Antalya kampındaki performansıyla teknik heyetin beğenisini kazandı.

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        Sarı kırmızılı ekipte ligin bitimine 8 hafta kala gözler Icardi'nin üzerinde olacak.

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        Arjantinli futbolcu, takımının en skorer futbolcusu olmayı başardı.

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        Tüm kulvarlarda 23 kez fileleri havalandıran Icardi, 10 da gol pası verdi.

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        Geçen sezon 24 lig maçına çıkan Mauro Icardi, bu süreçte 22 gol atarken 7'de asist yaptı.

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        Tecrübeli futbolcu, son 8 lig maçında 10 kez gol sevinci yaşadı.

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        Mauro Icardi, şu ana kadar bir sezonda en fazla 34 gole doğrudan katkı sağladı. Arjantinli futbolcu, 2014 - 2015 ve 2016 - 2017 sezonlarında Inter formasıyla bu başarıyı tekrarladı.

        Bu sezon 23 kez fileleri sarsan, 10 da gol pası veren Icardi, 2 gole daha katkı verirse kariyerinin en skorer dönemini geçirecek.

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