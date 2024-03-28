Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 22 Mart haftasında net 428.8 milyon dolarlık hisse senedi alırken, 103.8 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) sattı. 4.4 milyon dolarlık dolarlık Şirket Borçlanma Senedi (ŞBS) aldı.

Böylece yabancı yatırımcılar 5 haftalık aralıksız satışın ardından Borsa İstanbul'da net alım tarafına geçmiş oldu. 8 Aralık'tan bu yana ise en yüksek haftalık hisse alımını gerçekleştirdi.