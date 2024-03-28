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        Haberler Ekonomi Borsa Yabancıdan Borsa İstanbul'da 3.5 ayın en yüksek alımı - Borsa Haberleri

        Yabancıdan borsada 3.5 ayın en yüksek alımı

        Yabancı yatırımcı geçen hafta Borsa İstanbul'da 428.8 milyon dolarla 8 Aralık'tan bu yana en yüksek net hisse alımını gerçekleştirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.03.2024 - 15:11 Güncelleme: 28.03.2024 - 15:11
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        Yabancıdan borsada 3.5 ayın en yüksek alımı
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

        Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 22 Mart haftasında net 428.8 milyon dolarlık hisse senedi alırken, 103.8 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) sattı. 4.4 milyon dolarlık dolarlık Şirket Borçlanma Senedi (ŞBS) aldı.

        Böylece yabancı yatırımcılar 5 haftalık aralıksız satışın ardından Borsa İstanbul'da net alım tarafına geçmiş oldu. 8 Aralık'tan bu yana ise en yüksek haftalık hisse alımını gerçekleştirdi.

        B. NET DEĞİŞİM 22.03.2024 15.03.2024 8.03.2024 1.03.2024 23.02.2024
        Hisse Senetleri 428,8 -155,9 -292,9 -75,4 -98,0
        DİBS (Kesin Alım) -103,8 -70,1 -259,5 -54,4 28,6
        Şirket Borçlanma Senetleri 4,4 1,5 6,2 -0,1 7,1

        Yurt dışında yerleşik kişilerin, 15 Mart itibarıyla 32 milyar 416 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 22 Mart'ta 34 milyar 36 milyon dolara geriledi.

        Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 2 milyar 333 milyon dolardan 2 milyar 220 milyon dolara geriledi.

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