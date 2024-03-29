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        Haberler Dünya Lübnan Başbakanı Mikati İtalyan mevkidaşı Meloni'yi yardımcısı ile karıştırdı

        Lübnan Başbakanı Mikati İtalyan mevkidaşı Meloni'yi yardımcısı ile karıştırdı

        Lübnan'a ilk defa resmi bir ziyaret gerçekleştiren İtalya Başbakanı Meloni'yi havaalanında karşılayan Lübnan Başbakanı Mikati, Meloni'yi yardımcısıyla karıştırdı

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 29.03.2024 - 12:28 Güncelleme: 29.03.2024 - 12:28
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        Lübnan Başbakanı İtalyan mevkidaşını yardımcısıyla karıştırdı
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        İtalyan mevkidaşı Giorgia Meloni'yi karşılamak için Beyrut Refik Hariri havaalanında bulunan Lübnan Başbakan Najib Mikati, Meloni'yi yardımcısıyla karıştırdı.

        Mikati ilk önce Meloni'nin yardımcısını sıcak bir şekilde selamladı ve onu karşılama halısında yönlendirdi. Mikati'nin bu tavrı sanki onu hâlâ uçakta olan İtalyan başbakanıyla karıştırmış gibi göründü.

        Mikati'nin ofisi Reuters'ın yorum talebine yanıt vermedi.

        Lübnan'a ilk defa resmi bir ziyaret gerçekleştiren İtalya Başbakanı Meloni, 27 Mart Çarşamba günü Beyrut'a gelmişti.

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        Meloni, Çarşamba günü Mikati ile görüştü, 28 Mart Perşembe günü ise güney Lübnan'daki İtalyan barışı koruma birliklerini ziyaret etmek üzere doğru yola çıktı.

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        #Giorgia Meloni
        #lübnan
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