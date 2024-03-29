Lübnan Başbakanı Mikati İtalyan mevkidaşı Meloni'yi yardımcısı ile karıştırdı

İtalyan mevkidaşı Giorgia Meloni'yi karşılamak için Beyrut Refik Hariri havaalanında bulunan Lübnan Başbakan Najib Mikati, Meloni'yi yardımcısıyla karıştırdı.

Mikati ilk önce Meloni'nin yardımcısını sıcak bir şekilde selamladı ve onu karşılama halısında yönlendirdi. Mikati'nin bu tavrı sanki onu hâlâ uçakta olan İtalyan başbakanıyla karıştırmış gibi göründü.

Mikati'nin ofisi Reuters'ın yorum talebine yanıt vermedi. Lübnan'a ilk defa resmi bir ziyaret gerçekleştiren İtalya Başbakanı Meloni, 27 Mart Çarşamba günü Beyrut'a gelmişti. REKLAM