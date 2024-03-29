Denizli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
İ.A. idaresindeki 34 CNM 885 plakalı otomobil, Üniversite Caddesi'nde, Aziz Soysaç'ın (25) kullandığı 20 ALJ 110 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan motosiklet sürücüsü Soysaç, kaldırıldığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.