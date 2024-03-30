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        Denizli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 18 şüpheli tutuklandı

        Denizli merkezli 16 ilde yapılan dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 24 şüpheliden 18'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 15:50 Güncelleme: 30.03.2024 - 15:50
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        Denizli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 18 şüpheli tutuklandı
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        Denizli merkezli 16 ilde yapılan dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 24 şüpheliden 18'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Mart'ta "nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik" suçlarına yönelik soruşturma kapsamında kent merkezli 16 ilde operasyon düzenledi.

        Operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 18'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 6 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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