Denizli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 18 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Mart'ta "nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik" suçlarına yönelik soruşturma kapsamında kent merkezli 16 ilde operasyon düzenledi.

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