Denizli'de sobadan sızan gazdan zehirlenen karı koca yaşamını yitirdi

Yeni Mahallesinde ikamet eden Şuayip (69) ve eşi Havva Şenkaya (69), yakınları tarafından evde hareketsiz halde bulundu.

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