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        Denizli'de sobadan sızan gazdan zehirlenen karı koca yaşamını yitirdi

        Denizli'nin Bekilli ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 20:49 Güncelleme: 30.03.2024 - 20:49
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        Denizli'de sobadan sızan gazdan zehirlenen karı koca yaşamını yitirdi
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        Denizli'nin Bekilli ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti.

        Yeni Mahallesinde ikamet eden Şuayip (69) ve eşi Havva Şenkaya (69), yakınları tarafından evde hareketsiz halde bulundu.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Şenkaya çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Sobadan sızan gazdan zehirlendikleri değerlendirilen karı kocanın cesedi, otopsi için Bekilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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