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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci, oyunu Denizli'de kullandı

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Denizli'de kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 12:35 Güncelleme: 31.03.2024 - 12:35
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci, oyunu Denizli'de kullandı
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Denizli'de kullandı.

        Zeybekci, Pamukkale ilçesindeki Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki 1246 numaralı sandıkta oy verme işlemini gerçekleştirdi.

        Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Zeybekci, seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diledi.

        Zeybekci, seçimlerin karşılıklı saygı ve hoşgörü içinde geçmesini temenni ederek, "Seçim süreci boyunca koşturduk, çalıştık. Biz iktidar partisi olarak sürpriz beklemiyoruz, Denizli'de hedefimiz 20'de 20. Emaneten bıraktığımız belediyeleri geri alacağımıza inanıyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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