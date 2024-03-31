AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci, oyunu Denizli'de kullandı

Zeybekci, seçimlerin karşılıklı saygı ve hoşgörü içinde geçmesini temenni ederek, "Seçim süreci boyunca koşturduk, çalıştık. Biz iktidar partisi olarak sürpriz beklemiyoruz, Denizli'de hedefimiz 20'de 20. Emaneten bıraktığımız belediyeleri geri alacağımıza inanıyorum." dedi.

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