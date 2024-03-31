AK Parti Denizli İl Başkanı Güngör oyunu kullandı
AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.
AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.
Reşat Vural İlkokulu'na eşi Çiğdem Güngör ile gelen Yücel Güngör, oy verme işlemini 2159 nolu sandıkta gerçekleştirdi.
Güngör, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimin bir tercih olduğunu ve büyük bir sorumluluk gerektirdiğini ifade ederek, oyunu Denizli için en doğrudan, en sağlamdan yana kullandığını kaydetti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.