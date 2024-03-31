AK Parti Denizli İl Başkanı Güngör oyunu kullandı

AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

Reşat Vural İlkokulu'na eşi Çiğdem Güngör ile gelen Yücel Güngör, oy verme işlemini 2159 nolu sandıkta gerçekleştirdi.

Güngör, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimin bir tercih olduğunu ve büyük bir sorumluluk gerektirdiğini ifade ederek, oyunu Denizli için en doğrudan, en sağlamdan yana kullandığını kaydetti.