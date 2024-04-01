Denizli Tavas'ta CHP binasında balkonun çökmesi sonucu 18 kişi yaralandı

Seçim kutlamaları için CHP Tavas İlçe Başkanlığı binasına gelen bir grup, balkonda sevinç gösterilerinde bulundu. Bu sırada, iki katlı binanın birinci katındaki balkon çöktü.

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