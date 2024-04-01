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        GÜNCELLEME - Denizli Tavas'ta CHP binasında balkonun çökmesi sonucu 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı

        Denizli'nin Tavas ilçesinde, CHP binasında seçim sonuçlarının kutlanması sırasında balkonun çökmesi sonucu 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 00:27 Güncelleme: 01.04.2024 - 00:27
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        GÜNCELLEME - Denizli Tavas'ta CHP binasında balkonun çökmesi sonucu 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı
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        Denizli'nin Tavas ilçesinde, CHP binasında seçim sonuçlarının kutlanması sırasında balkonun çökmesi sonucu 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

        Seçim kutlamaları için CHP Tavas İlçe Başkanlığı binasına gelen bir grup, balkonda sevinç gösterilerinde bulundu. Bu sırada, iki katlı binanın birinci katındaki balkon çöktü.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan 18 kişi, ambulansla Tavas Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralı Mehmet Palaz (60) hastanede yaşamını yitirdi. Yaralılardan 13'ü tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 4'ünün tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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