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        Yürüyüşe çıktığı ormanda kaybolan PTT çalışanının cansız bedeni bulundu (2)

        CESEDİDRONE İLE BULUNDUİl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekibi, bölgede sabah saatlerinde havadan drone ile arama çalışması başlattı. Akşam saatlerine kadar süren arama çalışmaları kapmasında Özsoydan'ın cesedi, saat 17.00 sıralarında 40 metre derinlikteki uçurumda çalılıkların arasında bulundu. Özsoydan'ın cenazesine ulaşılması için AFAD ve Dağ Arama Kurtarma Derneği (DAĞ) çalışma başlattı. Ormanlık alanda Özsoydan'ın cesedinin alınması için arama kurtarma ekipleri tarafından halatlarla istasyon kuruldu. Özsoydan'ın cesedi, AFAD ve Dağ Arama Kurtarma ekipleri tarafından düştüğü yerden çıkarıldı. Özsoydan'ın cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 00:08 Güncelleme: 28.02.2024 - 00:10
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        Yürüyüşe çıktığı ormanda kaybolan PTT çalışanının cansız bedeni bulundu (2)
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        CESEDİDRONE İLE BULUNDUİl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekibi, bölgede sabah saatlerinde havadan drone ile arama çalışması başlattı. Akşam saatlerine kadar süren arama çalışmaları kapmasında Özsoydan’ın cesedi, saat 17.00 sıralarında 40 metre derinlikteki uçurumda çalılıkların arasında bulundu. Özsoydan’ın cenazesine ulaşılması için AFAD ve Dağ Arama Kurtarma Derneği (DAĞ) çalışma başlattı. Ormanlık alanda Özsoydan’ın cesedinin alınması için arama kurtarma ekipleri tarafından halatlarla istasyon kuruldu. Özsoydan’ın cesedi, AFAD ve Dağ Arama Kurtarma ekipleri tarafından düştüğü yerden çıkarıldı. Özsoydan’ın cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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