Denizli'de 5 aracı kundakladığı iddia edilen bir şüpheli yakalandı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 5 aracı kundakladığı iddia edilen bir şüpheli gözaltına alındı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 5 aracı kundakladığı iddia edilen bir şüpheli gözaltına alındı.
Fesleğen, Mehmetçik ve İstiklal mahallelerinde park halinde bulunan 2 motosiklet ve 3 araç akşam saatlerinde kundaklandı.
Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle araçlarda hasar oluştu.
Olayla ilgili çalışma başlatan polis, araçları kundaklandığı iddiasıyla şüpheli İ.G. (29) gözaltına alındı.
Üzerinden kurusıkı tabanca ile beylik silahı bulunan askeri personel İ.G. emniyete götürüldü.
Şüphelinin kız arkadaşıyla tartıştıktan sonra alkol alıp araçları ateşe verdiği iddia edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.