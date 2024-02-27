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        Denizli'de ormanlık alanda kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde ailesinin 25 Şubat'ta kayıp ihbarında bulunduğu Süleyman Özsoydan (37) kayalık arazide ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 12:55 Güncelleme: 27.02.2024 - 12:55
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        Denizli'de ormanlık alanda kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde ailesinin 25 Şubat'ta kayıp ihbarında bulunduğu Süleyman Özsoydan (37) kayalık arazide ölü bulundu.

        Bağbaşı Mahallesi'ndeki Seyir Tepesi mevkisinde dron ile yapılan tarama sırasında Özsoydan'a ait izler tespit edildi.

        Ekipler, yaklaşık 40 metre yükseklikteki kayalıkların alt bölümünde Özsoydan'ın cansız bedenini buldu.

        Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla bölgeden çıkarılan cenaze, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Serinhisar'da bir kurumda gişe memuru olarak çalışan Özsoydan, kent merkezindeki evinden 24 Şubat Cumartesi akşamı yürüyüş için ormanlık alana doğru gitmiş, kayıp ihbarı sonrası pazar günü arama çalışması başlatılmıştı.

        Bugün devam eden çalışmalarda termal dron ve iz takip köpekleri de kullanılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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