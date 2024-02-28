Denizli'de bıçaklanarak öldürülen Afgan kadının eşi tutuklandı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Afganistan uyruklu eşini bıçaklayarak öldüren aynı ülke uyruklu eşi, cezaevine gönderildi.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Afganistan uyruklu eşini bıçaklayarak öldüren aynı ülke uyruklu eşi, cezaevine gönderildi.
Dün Delikaş Mahallesi'nde yaşanan olay sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Mohammed Esmail Habibi'nin (42) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen Habibi, "eşe karşı kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.
Zanlının, ifadesinde eşini kıskandığı için kavga ettiklerini, sinirlenip bıçakladığını söylediği öğrenildi.
Öte yandan çiftin 2 çocuğu ise koruma altına alındı.
Deliktaş Mahallesi 1974 Sokak'ta dün, iki katlı evden duyulan sesler üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, evde boğazından bıçakla yaralanmış bulunan Afganistan uyruklu Nasım Gol Karımı (30) müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Evde bulunan eş Mohammed Esmail Habibi, suç aleti bıçakla gözaltına alınmıştı.
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