Denizli'de bıçaklanarak öldürülen Afgan kadının eşi tutuklandı

Deliktaş Mahallesi 1974 Sokak'ta dün, iki katlı evden duyulan sesler üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, evde boğazından bıçakla yaralanmış bulunan Afganistan uyruklu Nasım Gol Karımı (30) müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Evde bulunan eş Mohammed Esmail Habibi, suç aleti bıçakla gözaltına alınmıştı.

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