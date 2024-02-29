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        Denizli'de yanan otomobilin sürücüsü öldü

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde dere yatağına yuvarlanıp yanan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 12:51 Güncelleme: 29.02.2024 - 12:51
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        Denizli'de yanan otomobilin sürücüsü öldü
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde dere yatağına yuvarlanıp yanan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Karahayıt Mahallesi'nde, İsmail Kocagökce (42) yönetimindeki 20 EY 368 plakalı otomobil, kara yolu üzerindeki köprüde demir bariyerleri aşarak dere yatağına düştü.

        Ters dönen otomobil, yanmaya başladı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri otomobildeki yangını söndürdü.

        Yapılan kontrolde, otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kocagökce'nin cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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