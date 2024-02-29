Denizli'deki kaçak kazı operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
Denizli'nin Acıpayam ve Serinhisar ilçelerinde düzenlenen kaçak kazı operasyonlarında 8 şüpheli gözaltına alındı.
Denizli'nin Acıpayam ve Serinhisar ilçelerinde düzenlenen kaçak kazı operasyonlarında 8 şüpheli gözaltına alındı.
İki ilçede kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine, jandarma ekipleri harekete geçti.
Jandarma ekipleri, şüphelilerin kazı yaptıkları noktalara operasyon düzenledi.
Operasyonda, büyük çukurlar ve kuyular açıldığı, maden ocağını andıran kazıların yapıldığı tespit edildi.
Soruşturma kapsamında 8 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonda, jeneratör, dedektör, 2 av tüfeği, 48 kazı aleti ele geçirildi.
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