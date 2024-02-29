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        Denizli'deki kaçak kazı operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

        Denizli'nin Acıpayam ve Serinhisar ilçelerinde düzenlenen kaçak kazı operasyonlarında 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 15:30 Güncelleme: 29.02.2024 - 15:30
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        Denizli'deki kaçak kazı operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
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        Denizli'nin Acıpayam ve Serinhisar ilçelerinde düzenlenen kaçak kazı operasyonlarında 8 şüpheli gözaltına alındı.

        İki ilçede kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine, jandarma ekipleri harekete geçti.

        Jandarma ekipleri, şüphelilerin kazı yaptıkları noktalara operasyon düzenledi.

        Operasyonda, büyük çukurlar ve kuyular açıldığı, maden ocağını andıran kazıların yapıldığı tespit edildi.

        Soruşturma kapsamında 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Operasyonda, jeneratör, dedektör, 2 av tüfeği, 48 kazı aleti ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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