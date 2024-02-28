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        Sevgilisiyle kavga edip, 5 araç ile çöp konteynerlerini kundaklayan uzman çavuş tutuklandı

        DENİZLİ'ninPamukkale ilçesinde, kız arkadaşıyla kavga ettikten sonra içki içip 1'i sevgilisine ait 2 motosiklet ve 3 hafif ticari araçla çöp konteynerlerini yanıcı madde dökerek yakan Sözleşmeli Piyade Uzman Çavuş İbrahim Görmez (29), tutuklandı.Olay, dün akşam saatlerinde Fesleğen, Mehmetçik ve İstiklal mahallelerinde meydana geldi. Mahallelerde park halinde bulunan 2 motosiklet, 3 hafif ticari araç ve birkaç çöp konteyneri ateşe verildi. 3 ayrı mahallede vatandaşların yangın ihbarı üzerine olay yerlerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, ihbar yapılan yerlerdeki yangınları kısa sürede söndürdü. Yangın sonucu 2 motosiklet ve 3 hafif ticari araçta hasar oluştu. İtfaiye ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda araçların yanıcı madde dökülerek kundaklandığı belirlendi.KIZ ARKADAŞIYLA KAVGA EDİP ATEŞE VERMİŞPolis ekiplerinin yaptığı araştırmada ise araçları yanıcı madde dökerek kundaklayan şüphelinin İbrahim Görmez olduğu tespit edildi. Sözleşmeli Piyade Uzman Çavuş olarak görev yaptığı öğrenilen İbrahim Görmez, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde kız arkadaşıyla kavga ettiğini ve içki içtikten sonra ona ait motosikleti, ardından diğer araçları yanıcı madde dökerek ateşe verdiğini itiraf eden Görmez, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 15:53 Güncelleme: 28.02.2024 - 15:55
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        Sevgilisiyle kavga edip, 5 araç ile çöp konteynerlerini kundaklayan uzman çavuş tutuklandı
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        DENİZLİ'ninPamukkale ilçesinde, kız arkadaşıyla kavga ettikten sonra içki içip 1'i sevgilisine ait 2 motosiklet ve 3 hafif ticari araçla çöp konteynerlerini yanıcı madde dökerek yakan Sözleşmeli Piyade Uzman Çavuş İbrahim Görmez (29), tutuklandı.Olay, dün akşam saatlerinde Fesleğen, Mehmetçik ve İstiklal mahallelerinde meydana geldi. Mahallelerde park halinde bulunan 2 motosiklet, 3 hafif ticari araç ve birkaç çöp konteyneri ateşe verildi. 3 ayrı mahallede vatandaşların yangın ihbarı üzerine olay yerlerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, ihbar yapılan yerlerdeki yangınları kısa sürede söndürdü. Yangın sonucu 2 motosiklet ve 3 hafif ticari araçta hasar oluştu. İtfaiye ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda araçların yanıcı madde dökülerek kundaklandığı belirlendi.KIZ ARKADAŞIYLA KAVGA EDİP ATEŞE VERMİŞPolis ekiplerinin yaptığı araştırmada ise araçları yanıcı madde dökerek kundaklayan şüphelinin İbrahim Görmez olduğu tespit edildi. Sözleşmeli Piyade Uzman Çavuş olarak görev yaptığı öğrenilen İbrahim Görmez, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde kız arkadaşıyla kavga ettiğini ve içki içtikten sonra ona ait motosikleti, ardından diğer araçları yanıcı madde dökerek ateşe verdiğini itiraf eden Görmez, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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