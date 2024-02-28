Yürüyüşe çıktığı ormanda cesedi bulunan PTT çalışanı toprağa verildi DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, geçtiğimiz cumartesi günü yürüyüşe çıktığı ormanda kaybolan ve dün cesedi bulunan PTT çalışanı Süleyman Özsoydan'ın (37) cenazesi toprağa verildi.Olay, 24 Şubat saat 16.00 sıralarında Pamukkale ilçesi Kuşpınar Mahallesi'nde meydana geldi. PTT'de gişe memuru olan Süleyman Özsoydan, evinden çıkıp yürüyüş için Çamlık Ormanı'na gitti. Özsoydan'dan haber alamayan yakınları, geçen pazar günü Özsoydan'a ait sırt çantasının ormanda yürüyüş yapanlar tarafından bulunmasının ardından, polise kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine harekete geçen polis ve arama kurtarma ekipleri, Özsoydan'ı bulmak için Çamlık Ormanı'nda arama çalışması başlattı. Dün dron ile havadan taranan bölgede Özsoydan'ın saat 17.00 sıralarında 40 metre derinlikteki uçurumda çalılıkların arasında bulundu. Özsoydan'ın cesedi, AFAD ve Dağ Arama Kurtarma (DAK) ekipleri tarafından düştüğü tahmin edilen yerden çıkarıldı. Kaldırıldığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside yüksekten düşerek öldüğü belirlenen Özsoydan'ın cenazesi, yakınlarına teslim edildi. Özsoydan'ın cenazesi, bugün toprağa verildi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 28.02.2024 - 20:41 Güncelleme: 28.02.2024 - 20:45 facebook

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