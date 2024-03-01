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        GÜNCELLEME - Denizli'de hastane kafeteryasındaki silahlı saldırıda 7 kişi yaralandı

        Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nin bahçesindeki kafeteryada düzenlenen silahlı saldırı sonucu 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 16:59 Güncelleme: 01.03.2024 - 16:59
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        GÜNCELLEME - Denizli'de hastane kafeteryasındaki silahlı saldırıda 7 kişi yaralandı
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        Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nin bahçesindeki kafeteryada düzenlenen silahlı saldırı sonucu 7 kişi yaralandı.

        Pamukkale ilçesindeki hastanenin bahçesinde bulunan kafeteryada oturanlara henüz kimlikleri belirlenemeyen 2 kişi tabancayla ateş açtı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

        Yaralanan Kemal Ş, Ahmet K, Ahmet Can Y, Şefikcan U, Gökhan İ, İsmail Ö. ve

        Hasan Hüseyin Ç, hastanede tedavi altına alındı.

        Yaralılarından 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırı sonrası yaya olarak kaçtıkları belirlenen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Olay yerinde 15 boş kovan bulundu.

        Öte yandan, yaralıların hastanede tedavi gören yakınlarını ziyarete geldikleri öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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