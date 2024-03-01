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        Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nin kafeteryasına silahlı saldırı: 7 yaralı

        DENİZLİ'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Acil Servis girişindeki kafeteryaya 2 kişi tarafından silahla ateş açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 17:16 Güncelleme: 01.03.2024 - 17:20
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        Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nin kafeteryasına silahlı saldırı: 7 yaralı
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        DENİZLİ'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Acil Servis girişindeki kafeteryaya 2 kişi tarafından silahla ateş açıldı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı.

        Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Acil Servis girişindeki, açık kafeterya bölümüne saat 16.45 sıralarında silahlı 2 kişi tarafından saldırıda bulunuldu. Kafeteryada bulunanlar sağa sola kaçışırken, 7 kişi yaralandı. Saldırganlar kaçarken, yaralılar ise hastanede tedaviye alındı.

        İhbar üzerine gelen polis ekipleri, görgü tanıklarının verdiği ifadeden yola çıkarak kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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