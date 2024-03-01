Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nin kafeteryasına silahlı saldırı: 7 yaralı

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Acil Servis girişindeki, açık kafeterya bölümüne saat 16.45 sıralarında silahlı 2 kişi tarafından saldırıda bulunuldu. Kafeteryada bulunanlar sağa sola kaçışırken, 7 kişi yaralandı. Saldırganlar kaçarken, yaralılar ise hastanede tedaviye alındı.

DENİZLİ'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Acil Servis girişindeki kafeteryaya 2 kişi tarafından silahla ateş açıldı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı.

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