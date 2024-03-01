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        Denizli'de hastane kafeteryasındaki silahlı saldırı sonucu 7 kişi yaralandı

        Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi bahçesindeki kafeteryada silahlı saldırı sonucu 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 16:59 Güncelleme: 01.03.2024 - 17:09
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        Denizli'de hastane kafeteryasındaki silahlı saldırı sonucu 7 kişi yaralandı
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        Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi bahçesindeki kafeteryada silahlı saldırı sonucu 7 kişi yaralandı.

        Pamukkale ilçesindeki hastanenin bahçesinde bulunan kafeteryada oturanlara henüz kimlikleri belirlenemeyen 2 kişi silahla ateş açtı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

        Yaralanan 7 kişi, hastanede tedavi altına alındı. Yaralılarından 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Saldırı sonrası yaya olarak kaçtığı belirlenen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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