Denizli'de hastane kafeteryasındaki silahlı saldırı sonucu 7 kişi yaralandı
Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi bahçesindeki kafeteryada silahlı saldırı sonucu 7 kişi yaralandı.
Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi bahçesindeki kafeteryada silahlı saldırı sonucu 7 kişi yaralandı.
Pamukkale ilçesindeki hastanenin bahçesinde bulunan kafeteryada oturanlara henüz kimlikleri belirlenemeyen 2 kişi silahla ateş açtı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Yaralanan 7 kişi, hastanede tedavi altına alındı. Yaralılarından 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Saldırı sonrası yaya olarak kaçtığı belirlenen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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