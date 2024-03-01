Denizlispor umut peşinde

TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ikinci yarısında oynadığı 8 maçta galip gelemeyen, son 4 haftada gol bile atamayıp 1 beraberlik, 3 mağlubiyetle her geçen hafta küme düşmeye yaklaşan Denizlispor yarın zirve yarışındaki Kastamonuspor'la karşılaşacak. Denizli Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te oynanacak maçta ev sahibi cezası nedeniyle taraftarından yoksun olacak. Grupta bitime 10 maç kala kurtuluş hattının 5 puan gerisinde olan Denizlispor 21 puanla sondan ikinci basamakta yer alıyor. Kastamonuspor 52 puanla üçüncü sırada.

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