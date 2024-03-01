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        Denizlispor umut peşinde

        TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ikinci yarısında oynadığı 8 maçta galip gelemeyen, son 4 haftada gol bile atamayıp 1 beraberlik, 3 mağlubiyetle her geçen hafta küme düşmeye yaklaşan Denizlispor yarın zirve yarışındaki Kastamonuspor'la karşılaşacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 12:07 Güncelleme: 01.03.2024 - 12:07
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        Denizlispor umut peşinde
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        TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ikinci yarısında oynadığı 8 maçta galip gelemeyen, son 4 haftada gol bile atamayıp 1 beraberlik, 3 mağlubiyetle her geçen hafta küme düşmeye yaklaşan Denizlispor yarın zirve yarışındaki Kastamonuspor'la karşılaşacak. Denizli Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te oynanacak maçta ev sahibi cezası nedeniyle taraftarından yoksun olacak. Grupta bitime 10 maç kala kurtuluş hattının 5 puan gerisinde olan Denizlispor 21 puanla sondan ikinci basamakta yer alıyor. Kastamonuspor 52 puanla üçüncü sırada.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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