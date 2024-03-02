Denizli'de sosyal medya üzerinden dolandırıcılık suçlamasıyla 7 şüpheli tutuklandı

Şüphelilerin bu şekilde 102 olayda 107 kişiyi 348 bin 700 dolandırdığı tespit edildi.

Yapılan incelemede, şüphelilerin sahte sosyal medya hesapları açarak elektrikli bisiklet, araç yıkama makinası, ilaçlama makinesi gibi ürünlere ilişkin ilanlar paylaştıkları, ürünü almak isteyen kişilerle sosyal medya veya tek kullanımlık telefon numaraları üzerinden irtibat kurdukları tespit edildi.

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