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        Denizli'de sosyal medya üzerinden dolandırıcılık suçlamasıyla 7 şüpheli tutuklandı

        Denizli'de sosyal medyada açtıkları sahte hesaplar üzerinden ürün satma vaadiyle 107 kişiyi dolandırdıkları suçlamasıyla yakalanan 7 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 11:41 Güncelleme: 02.03.2024 - 11:41
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        Denizli'de sosyal medya üzerinden dolandırıcılık suçlamasıyla 7 şüpheli tutuklandı
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        Denizli'de sosyal medyada açtıkları sahte hesaplar üzerinden ürün satma vaadiyle 107 kişiyi dolandırdıkları suçlamasıyla yakalanan 7 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadan ürün almaya çalıştıkları sırada dolandırıldıklarını belirten vatandaşların ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Yapılan incelemede, şüphelilerin sahte sosyal medya hesapları açarak elektrikli bisiklet, araç yıkama makinası, ilaçlama makinesi gibi ürünlere ilişkin ilanlar paylaştıkları, ürünü almak isteyen kişilerle sosyal medya veya tek kullanımlık telefon numaraları üzerinden irtibat kurdukları tespit edildi.

        Vatandaşların paraları banka hesap numaralarına yatırması sonrasında ürünün gönderilmediği, telefon ve sosyal medya hesaplarının kapatıldığı belirlendi.

        Şüphelilerin bu şekilde 102 olayda 107 kişiyi 348 bin 700 dolandırdığı tespit edildi.

        Olayla ilgili belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7’si tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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