Gaziantep'te, 4 aylık bir çocukları bulunan ve ayrı yaşayan Mertcan Köse (26) ile eşi Bilge Köse (25), geçen yıl haziran ayının başında şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı.

BABASIYLA ADLİYEDEN AYRILDI DHA'da yer alan habere göre çift, boşanmasının ardından evrak imzalamaları için 16 Haziran günü, adliyeye çağırıldı. Boşanma davasının gerekçeli kararı çıkmadığı için soyadı değişmeyen Bilge Köse, yanında gelen babası Ertuğrul Kaya ile işlemlerin tamamlanmasının ardından aracıyla adliyeden ayrıldı.

OTOMOBİL ÖNÜNÜ KESİP ATEŞ AÇTI Onları takip eden Mertcan Köse, Atakent Mahallesi'nde baba ile kızının önünü otomobiliyle keserek av tüfeğiyle ateş açtı. Çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasıyla da kaydettiği saldırıda, Mertcan Köse otomobilden inerek kendisine engel olmaya çalışan eski kayınpederine ve araçtaki eski eşine ateş açarak kaçtı.

BABA İLE KIZI HAYATINI KAYBETTİ Yaralanan baba ve kız, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Çifte cinayetin ardından kaçan Mertcan Köse, polis ekiplerinin çalışmasıyla 3 gün sonra yakalandı. İfadesinde mahkemenin çocuklarının velayetini anneye vermesini hazmedemediği için cinayeti işlediğini söyleyen Mertcan Köse, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

2 KEZ AĞIR MÜEBBET HAPİS İSTENDİ Soruşturma sonunda Mertcan Köse hakkında 'tasarlayarak ve kasten öldürme' suçundan 2 kez müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Mertcan Köse ile hayatını kaybeden baba ile kızın yakınları ve avukatlar katıldı.

ÖLDÜRME NİYETİYLE ATEŞ ETMEMİŞ Mertcan Köse savunmasında eşini öldürmeye yönelik ateş etmediğini iddia etti. Eşiyle boşandıklarını ve olay günü evrak imzalamak için adliyeye gittiklerini anlatan Mertcan Köse, "Eşim ile anlaşmazlıklarımız vardı ve benden ayrılmıştı. Ayrılık sürecinde 4 aylık çocuğumuzu da bana göstermiyordu. Dava açmıştı ve boşandık, mahkeme velayeti de anneye verdi. Hazmedemedim.