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        Haberler Gündem 3. Sayfa Gaziantep'te 25 yaşındaki eşi Bilge Köse ile kayınpederini öldürmüştü! Mahkemede konuştu!

        25 yaşındaki eşi Bilge ile kayınpederini öldürmüştü! Mahkemede konuştu!

        Gaziantep'te, bir hafta önce boşandığı eşi 25 yaşındaki Bilge Köse ve kayınpederi 47 yaşındaki Ertuğrul Kaya'nın aracını adliye çıkışında takip edip otomobille önlerini keserek öldüren 26 yaşındaki Mertcan Köse ilk kez hakim karşısına çıktı. 2 kez müebbet hapis cezası istenen Mertcan Köse, "Eşim ile anlaşmazlıklarımız vardı ve benden ayrılmıştı. Ayrılık sürecinde 4 aylık çocuğumuzu da bana göstermiyordu. Dava açmıştı ve boşandık, mahkeme velayeti de anneye verdi. Hazmedemedim" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 11:02 Güncelleme: 02.03.2024 - 11:02
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        25 yaşındaki eşi Bilge ile kayınpederini öldürmüştü! Mahkemede konuştu!
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        Gaziantep'te, 4 aylık bir çocukları bulunan ve ayrı yaşayan Mertcan Köse (26) ile eşi Bilge Köse (25), geçen yıl haziran ayının başında şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı.

        BABASIYLA ADLİYEDEN AYRILDI

        DHA'da yer alan habere göre çift, boşanmasının ardından evrak imzalamaları için 16 Haziran günü, adliyeye çağırıldı. Boşanma davasının gerekçeli kararı çıkmadığı için soyadı değişmeyen Bilge Köse, yanında gelen babası Ertuğrul Kaya ile işlemlerin tamamlanmasının ardından aracıyla adliyeden ayrıldı.

        OTOMOBİL ÖNÜNÜ KESİP ATEŞ AÇTI

        Onları takip eden Mertcan Köse, Atakent Mahallesi'nde baba ile kızının önünü otomobiliyle keserek av tüfeğiyle ateş açtı. Çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasıyla da kaydettiği saldırıda, Mertcan Köse otomobilden inerek kendisine engel olmaya çalışan eski kayınpederine ve araçtaki eski eşine ateş açarak kaçtı.

        BABA İLE KIZI HAYATINI KAYBETTİ

        Yaralanan baba ve kız, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Çifte cinayetin ardından kaçan Mertcan Köse, polis ekiplerinin çalışmasıyla 3 gün sonra yakalandı. İfadesinde mahkemenin çocuklarının velayetini anneye vermesini hazmedemediği için cinayeti işlediğini söyleyen Mertcan Köse, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        2 KEZ AĞIR MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

        Soruşturma sonunda Mertcan Köse hakkında 'tasarlayarak ve kasten öldürme' suçundan 2 kez müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Mertcan Köse ile hayatını kaybeden baba ile kızın yakınları ve avukatlar katıldı.

        ÖLDÜRME NİYETİYLE ATEŞ ETMEMİŞ

        Mertcan Köse savunmasında eşini öldürmeye yönelik ateş etmediğini iddia etti. Eşiyle boşandıklarını ve olay günü evrak imzalamak için adliyeye gittiklerini anlatan Mertcan Köse, "Eşim ile anlaşmazlıklarımız vardı ve benden ayrılmıştı. Ayrılık sürecinde 4 aylık çocuğumuzu da bana göstermiyordu. Dava açmıştı ve boşandık, mahkeme velayeti de anneye verdi. Hazmedemedim.

        "BANA KÜFÜR ETTİ, GÖĞSÜMDEN İTTİ"

        Olay günü evrak imzalamak için adliyeye gittik. Bilge adliyede görünce bana küfretti. Kayınpederim de beni göğsümden itti. Bu duruma çok öfkelendim ve adliye çıkışında takip edip boş bir alanda önlerini keserek ateş açtım. Kayınpederim araçtan inerek bana engel olmaya çalıştı ve onu uzaklaştırmak için ateş açtım. Bilge'yi hedef alarak ona doğru ateş etmedim. Bilge'nin öldüğünü bile 2 gün sonra öğrendim" dedi.

        Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesi, sanık Mertcan Köse'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

        Adliye çıkışı takip etmiş! Eşini ve kayınpederini öldürdü!
        Adliye çıkışı takip etmiş! Eşini ve kayınpederini öldürdü! Haberi Görüntüle
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