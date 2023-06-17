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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: Adliye çıkışı takip etmiş! Eşini ve kayınpederini öldürdü!
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Adliye çıkışı takip etmiş! Eşini ve kayınpederini öldürdü!

Gaziantep'te, 25 yaşındaki Mertcan Köse, boşanma aşamasındaki eşi 25 yaşındaki Bilge Köse ve 47 yaşındaki kayınpederi Ertuğrul Kaya´yı, otomobillerinin önünü kesip av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Katil zanlısının eşi ve kayınpederini, adliye çıkışında takip ederek öldürdüğü ortaya çıktı

Son dakika haberler: Adliye çıkışı takip etmiş! Eşini ve kayınpederini öldürdü!
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DHA

Gaziantep'te olay, dün öğle saatlerinde Atakent Mahallesi´nde meydana geldi. Ertuğrul Kaya (47), boşanma aşamasındaki kızı Bilge Köse (25) ile otomobiliyle giderken, damadı Mertcan Köse (25) başka bir araçla önlerini kesti.

AV TÜFEĞİYLE PEŞ PEŞE ATEŞ ETTİ

DHA'da yer alan habere göre araçtan inen Mertcan Köşe, eşi ve kayınpederine av tüfeğiyle peş peşe ateş etti.

BABA İLE KIZI HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla bir özel hastaneye kaldırılan Ertuğrul Kaya ve Bilge Köse, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

POLİS, KATİL ZANLISINI ARIYOR

&Ouml;ld&uuml;r&uuml;len kayınpeder Ertuğrul Kaya.
Öldürülen kayınpeder Ertuğrul Kaya.

Polis, olayın ardından kaçan Mertcan Köse'nin yakalanması için çalışma başlattı.

ADLİYE ÇIKIŞI TAKİP EDİP ÖLDÜRMÜŞ

Öte yandan Bilge Köse ve Mertcan Köse´nin geçen hafta boşanma duruşmalarının olduğu ve dün de adliyeye bir evrak imzalamaları için çağrıldıkları öğrenildi. Mertcan Köse´nin adliyedeki işlemler sonrası baba ve kızını takip edip cinayeti işlediği ortaya çıktı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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