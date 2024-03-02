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        Haberler Gündem 3. Sayfa Malatya merkezli operasyonda 17 şüpheliden 5'i tutuklandı: 21.3 milyon TL kamu zararı! - Son dakika haberleri

        17 şüpheliden 5'i tutuklandı! 21.3 milyon TL kamu zararı!

        Kamuyu zarara uğratanların yakalanmasına yönelik Malatya merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 5'i tutuklandı. Zanlıların, kamuyu 21 milyon 316 bin 262 lira zarara uğrattıkları belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 10:03 Güncelleme: 02.03.2024 - 10:08
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        17 şüpheliden 5'i tutuklandı! 21.3 milyon TL kamu zararı!
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        Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hazine ve Maliye Bakanlığınca düzenlenen rapora istinaden, 1 Aralık 2023'de Hekimhan Mal Müdürlüğünde kamuyu zarara uğratanlara yönelik operasyon gerçekleştirdi, 4 zanlı tutuklandı.

        6 KENTTE, 20 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

        AA'da yer alan habere göre genişletilen soruşturma kapsamında, 18 şüphelinin tutuklanan zanlılarla hareket ettiğini belirleyen ekipler, Malatya merkezli, İstanbul, İzmir, Antalya, Diyarbakır ve Kocaeli'nde 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

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        17 ZANLIDAN 5'İ TUTUKLANDI

        Gözaltına alınan 17 zanlıdan M.K, C.S, C.M, C.M. ve K.S.Ç. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.

        KAMU ZARARI: 21.3 MİLYON TL

        Zanlıların, kamuyu 21 milyon 316 bin 262 lira zarara uğrattıkları belirtildi.

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        #Malatya
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