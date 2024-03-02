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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çeçil peynirinden tarih çıktı! Kars'ta peynir içinde tarihi kaçakçılık yakalandı!

        Çeçil peynirinden tarih çıktı!

        Kars'ta, tarihi eserleri çeçil peynirlerinin arasına gizleyerek yolcu otobüsüyle Ankara'ya götürmeye çalışan kişi yakalandı. Peynir paketlerindense 46 bronz sikke, 38 aplik ve tarihi obje, 6 bronz haç, 2 altın haç, 1 altın kolye ucu, 5 ok ucu, 2 bronz yüzük ve 1 bronz çan çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 08:30 Güncelleme: 02.03.2024 - 09:25
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        Çeçil peynirinden tarih çıktı!
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        Kars İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu, tarihi eser olduğu değerlendirilen objeleri satmak amacıyla yolcu otobüsüyle Ankara'ya götürmeye çalışan B.A'yı (51) tespit etti.

        ÇEÇİL PEYNİRLERİ TEK TEK İNCELENDİ

        AA'da yer alan habere göre belirlenen noktada yolcu otobüsünü durduran ekipler, B.A'nın eşyalarında yaptığı aramada, çeçil peyniri paketleri arasına gizlenmiş 46 bronz sikke, 38 aplik ve tarihi obje, 6 bronz haç, 2 altın haç, 1 altın kolye ucu, 5 ok ucu, 2 bronz yüzük ve 1 bronz çan ele geçirdi.

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        TARİHİ ESERLER MÜZEYE GÖNDERİLDİ

        Muhafazaya alınan eserler, incelenmek üzere Kars Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

        ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

        Gözaltına alınan şüpheli B.A, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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