Son dakika haberi 4 ilin Emniyet Müdürü değişti
Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. 4 ilin Emniyet Müdürü değişti
4 ilin Emniyet Müdürü değişti. Mersin, Kayseri, Van ve Batman İl Emniyet Müdürlerinin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan görevden alınarak, Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk atandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğüne, Van İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın atandı.
Van İl Emniyet Müdürlüğüne, Murat Mutlu atandı.
Batman İl Emniyet Müdürlüğüne İbrahim Kaba atandı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.