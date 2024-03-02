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        İnternetten ilan verip dolandırıcılık yapan suç örgütüne operasyonda 17 tutuklama

        DENİZLİ'de, internetten konteyner, taşınabilir ahşap ev, römork ve araçları ilan verip, 'kapora' adı altında para alan ve ürünleri göndermeyip dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 21 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 18:16 Güncelleme: 02.03.2024 - 18:20
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        İnternetten ilan verip dolandırıcılık yapan suç örgütüne operasyonda 17 tutuklama
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        DENİZLİ'de, internetten konteyner, taşınabilir ahşap ev, römork ve araçları ilan verip, 'kapora' adı altında para alan ve ürünleri göndermeyip dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 21 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 17'si tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir suç örgütünün internet ve sosyal medya hesapları üzerinden konteyner, taşınabilir ahşap ev, römork, araç ve buna benzer ilanlar vererek kapora ya da ürünün bütün parasını alıp, ürünü teslim etmeyerek dolandırıcılık yapıldığını tespit etti. Polis ekipleri suç örgütü üyelerini saptadıktan sonra 27 Şubat sabahı operasyon düzenledi. Bu kapsamında 21 kişi gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından şüpheliler, 'Suç işlemek için örgüt kurma, kurulan örgüte üye olmak ve bilişim sistemlerini araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçlarından dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 17'si çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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