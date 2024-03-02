ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'ten esprili Batman paylaşımı
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Batman'da poz vererek Batman filmine göndermede bulundu. Büyükelçi sosyal medyada yaptığı paylaşım ile takipçilerini güldürdü.
Eşiyle birlikte Türkiye turu yapan ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı.
Fotoğrafta büyükelçi ve eşi Batman ili tabelasıyla poz verdi. Flake fotoğrafı "Türkiye'deki favori şehirlerimizden Batman'a geldik. Hala Gotham'ı arıyoruz" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.
Büyükelçinin bu paylaşımı kısa sürede büyük ilgi görürken takipçilerini de güldürdü.
Büyükelçi ve eşi Batman'ın ardından Türkiye turunda Mardin'e geçti.
* Haberin görseli Büyükelçi Jeff Flake'in Instagram hesabından servis edilmiştir.