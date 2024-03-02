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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Ekonomide dengelenme devam ediyor - İş-Yaşam Haberleri

        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Ekonomide dengelenme devam ediyor

        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, ocak ve şubatta dış ticaret açığında yıllık iyileşmenin toplam 13,2 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Ekonomide dengelenme devam ediyor" ifadesini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.03.2024 - 16:23 Güncelleme: 02.03.2024 - 16:23
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        "Ekonomide dengelenme devam ediyor"
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        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ocak ve şubatta dış ticaret açığında yıllık iyileşmenin toplam 13,2 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Ekonomide dengelenme devam ediyor. İlk çeyrekte net ihracattan büyümeye pozitif katkı bekliyoruz." ifadesini kullandı.

        Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şubat ayına ilişkin dış ticaret verilerini değerlendirdi.

        Bakan Şimşek, şunları kaydetti:

        "Program çalışıyor. Ocak ve şubatta dış ticaret açığında yıllık iyileşme toplam 13,2 milyar dolara ulaştı. Ekonomide dengelenme devam ediyor. İlk çeyrekte net ihracattan büyümeye pozitif katkı bekliyoruz."

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