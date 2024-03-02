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        Haberler Sağlık Obezite salgın gibi! Türkiye’de erkeklerin yüzde 15'i, kadınların yüzde 25’i obeziteli - Haberler

        Türkiye’de erkeklerin yüzde 15'i, kadınların yüzde 25’i obeziteli

        Yapılan araştırmaya göre, dünyada bir milyardan fazla obeziteli birey bulunuyor. Birçok kronik hastalığın nedeni veya risk faktörü olarak kabul edilen obezite, tüm dünyada adeta bir salgın gibi yayılıyor. Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Osman Civil, "Türkiye'de erkeklerin yaklaşık yüzde 15, kadınların yaklaşık yüzde 25'i obezitelidir" dedi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 02.03.2024 - 16:26 Güncelleme: 02.03.2024 - 16:29
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        Salgın gibi! Türkiye'de erkeklerin yüzde 15'i, kadınların yüzde 25'i...
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        The Lancet dergisinde yayınlanan bir araştırma, dünya çapında bir milyardan fazla insanın obeziteli olduğunu öne sürdü. 2022 verilerine göre, bu kişilerin yaklaşık 880 milyonunu yetişkinler ve 159 milyonunu çocuklar oluşturuyor.

        BBC'de yer alan habere göre, uluslararası bilim insanları ekibi, acilen obeziteyle mücadelede büyük değişikliklere ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

        Obezite, kalp hastalığı, tip 2 diyabet ve bazı kanserler dahil olmak üzere birçok ciddi sağlık sorununun oluşma riskini artırabilir.

        ÇOCUKLAR VE ERGENLER ARASINDA OBEZİTE DÖRT KATINA ÇIKTI

        1990 ile 2022 yıllarını kapsayan araştırma, çocuklar ve ergenler arasında obezite oranının dört katına çıktığını ortaya koydu. Yetişkinlerde ise bu oran kadınlarda iki katın üzerine, erkeklerde ise neredeyse üç katına çıktı.

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        Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Bu yeni çalışma, obeziteyi küçük yaşlardan yetişkinliğe kadar beslenme, fiziksel aktivite ve yeterli bakım yoluyla önlemenin ve yönetmenin önemini vurguluyor" dedi.

        Bunun hükümetlere ve topluluklara sorumluluk yüklediğini ve "ürünlerinin sağlık üzerindeki etkilerinden sorumlu tutulması gereken özel sektörün işbirliğinin gerektiğini” dile getirdi.

        TÜRKİYE'DE HER 5 KİŞİDEN BİRİ FAZLA KİLOLU

        Obezitenin pek çok sebebi olan karmaşık bir sağlık sorunu olduğunu söyleyen Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Osman Civil, “Obezite son yıllarda dünyada ve ülkemizde ciddi oranda artış göstermiştir. DSÖ yakın dönem verilerine göre, dünyada yaklaşık 2 milyon civarında fazla kilolu veya obez kişi bulunmaktadır. Bunlardan yaklaşık 600 bini obezite sınırları içindedir. Türkiye’de de durum çok farklı değildir. TÜİK verilerine göre ülkemizde her 5 kişiden bir tanesi fazla kiloludur. 2008 yılındaki çalışma ile karşılaştırıldığında 2015 yılında obezite ülkemizde yüzde 30 oranında artmıştır. Günümüzde toplumda erkeklerin yaklaşık yüzde 15, kadınların yaklaşık yüzde 25’i obezdir” açıklamasını yaptı.

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        "YIKICI SONUÇLARA NEDEN OLABİLİR"

        Obezitenin beraberinde pek çok fiziksel, psikolojik, sosyal, ekonomik sorunlar getiren çok faktörlü bir hastalık olduğunu belirten Doç. Dr. Civil, “Obezite, tedavi edilememesi ve tekrarlaması durumunda birey ve toplum sağlığı açısından ciddi yıkıcı sonuçlara neden olabilir. Obezite; diyabet, hipertansiyon, koroner kalp hastalığı, iskelet sistemi ve eklem rahatsızlıkları, solunum güçlüğü, bazı kanser türleri, yağlı karaciğer ve siroz, polikistik over sendromu, kısırlık gibi hastalıklara da neden olmaktadır” uyarısında bulundu.

        Civil, obezitenin halk tarafından yalnızca fiziksel görünüş bozukluğu olarak algılandığını ancak sadece fiziksel görünüş bozukluğu değil çok ciddi hastalıkları beraberinde getiren ya da getirecek olan dünyadaki en ciddi sağlık problemlerinden biri olduğunu söyledi.

        RİSK FAKTÖRLERİ

        Obeziteye yol açan çok sayıda faktör arasında yanlış beslenme ve fiziksel aktivite yetersizliğinin en önemli obezite nedenleri olarak kabul edildiğini belirten Doç. Dr. Osman Civil, “Genetik, çevresel, nörolojik, fizyolojik, biyokimyasal, sosyo-kültürel ve psikolojik pek çok faktör birbiriyle ilişkili olarak obeziteye neden olmaktadır. Çevresel faktörler; günümüzde insanların sürekli apartman hayatı yaşaması, sürekli oturarak çalışması, spor yapma imkânının az olması şeklinde örneklendirilebilir” şeklinde konuştu.

        Kötü beslenme alışkanlıklarının da obezite sebebi olduğuna değinen Civil, sözlerine şunları ekledi: “Günümüzde kötü beslenme alışkanlıkları da obezite sebebidir. Daha çok düzensiz ve fast food beslenme, işlenmiş gıdaların pratik olması sebebiyle organik gıdaların yerine diyette tercih edilmesi, gece geç saatlerde yemek yeme veya bir şeyler atıştırma gibi alışkanlıklar obeziteye sebep olur. Ebeveynlerin obeziteli olması çocukların da obeziteli olma ihtimalini artırmaktadır. Her iki ebeveyn de obeziteli ise çocuklarının obeziteli olma ihtimali yüzde 80’lere, ebeveynlerden birinin obeziteli olması durumunda ise çocuğun obeziteli olma ihtimali yüzde 40’lara kadar yükselebilir. Hormonel sebepler ise özellikle mide ve bağırsaktan salınan bazı hormonların fazlalığı ya da yetersizliği şeklinde açıklanabilir. Tüm bu faktörler ayrı ayrı obeziteye zemin hazırlar.”

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