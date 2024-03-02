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        Denizli'de suç örgütüne yönelik operasyonda 17 kişi tutuklandı

        Denizli'deki suç örgütü operasyonunda yakalanan 21 şüpheliden 17'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 12:55 Güncelleme: 02.03.2024 - 12:55
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        Denizli'de suç örgütüne yönelik operasyonda 17 kişi tutuklandı
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        Denizli'deki suç örgütü operasyonunda yakalanan 21 şüpheliden 17'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, internet ve sosyal medya hesapları üzerinden konteyner, ahşap ev, römork ve buna benzer satış ilanları vererek dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine yürüttüğü soruşturmada belirlenen 21 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

        "Güvence" adı verilen operasyonda şüphelilerin tamamı yakalandı.

        "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kurulan örgüte üye olmak ve bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17'si hakimlikçe tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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