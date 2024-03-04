Merkezefendi potada fırsat tepti

Basketbol Süper Ligi'nde Merkezefendi Belediyesi Basket, yarıştaki rakiplerinden Çağdaş Bodrum Spor'un mağlup olduğu haftada Aliağa Petkimspor'a deplasmanda 89-81 yenilerek düşme hattından kurtulma fırsatını geri çevirdi. Ligde 21 haftada 7 galibiyetle sondan 2'nci basamaktan kurtulamayan Denizli ekibinde başantrenör Zafer Aktaş, "Çok kötü saha içi yüzdesi ve çok kötü serbest atış yüzdesiyle oynadık. Lige verilen milli arada tam takım çalışamamanın fiziksel etkilerini de hissettik" dedi.