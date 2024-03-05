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        Denizlispor zor deplasmanda

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ikinci yarısında oynadığı 9 maçta galibiyete hasret kalarak düşme hattından kurtulamayan Denizlispor, yarın zirve yarışındaki Iğdır FK'ya konuk olacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 11:18 Güncelleme: 05.03.2024 - 11:18
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        Denizlispor zor deplasmanda
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        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ikinci yarısında oynadığı 9 maçta galibiyete hasret kalarak düşme hattından kurtulamayan Denizlispor, yarın zirve yarışındaki Iğdır FK'ya konuk olacak. Iğdır Şehir Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak. Grupta üst üste 4 mağlubiyet alan Denizlispor, 21 puanla düşme hattında sondan ikinci sırada yer alıyor. Geçen sezon 1'inci Lig'den düşen, bu sezon da ilk kez 3'üncü Lig'e gerileme korkusu yaşayan yeşil-siyahlı ekibin son 9 maç öncesi kurtuluş hattıyla arasında 6 puan fark bulunuyor. Son maçta Menemen FK'ya deplasmanda yenilerek liderlikten inen Iğdır ise 55 puanla ikinci sıraya geriledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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