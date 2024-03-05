Denizlispor zor deplasmanda

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ikinci yarısında oynadığı 9 maçta galibiyete hasret kalarak düşme hattından kurtulamayan Denizlispor, yarın zirve yarışındaki Iğdır FK'ya konuk olacak. Iğdır Şehir Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak. Grupta üst üste 4 mağlubiyet alan Denizlispor, 21 puanla düşme hattında sondan ikinci sırada yer alıyor. Geçen sezon 1'inci Lig'den düşen, bu sezon da ilk kez 3'üncü Lig'e gerileme korkusu yaşayan yeşil-siyahlı ekibin son 9 maç öncesi kurtuluş hattıyla arasında 6 puan fark bulunuyor. Son maçta Menemen FK'ya deplasmanda yenilerek liderlikten inen Iğdır ise 55 puanla ikinci sıraya geriledi.

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