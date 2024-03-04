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        Denizli'de şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü

        Denizli'nin Honaz ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 22:35 Güncelleme: 04.03.2024 - 22:40
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        Denizli'de şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü
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        Denizli'nin Honaz ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

        Ramazan Gökçen (62) idaresindeki 20 U 5660 plakalı hafif ticari araç, Ovacık Mahallesi Ovacık Sokak'ta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri Gökçen'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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