Denizli'de şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü
Denizli'nin Honaz ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Denizli'nin Honaz ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Ramazan Gökçen (62) idaresindeki 20 U 5660 plakalı hafif ticari araç, Ovacık Mahallesi Ovacık Sokak'ta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Gökçen'in hayatını kaybettiğini belirledi.
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