Denizli'de hastane kafeteryasındaki silahlı saldırıyla ilgili 5 şüpheli yakalandı
Denizli'de Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesinin bahçesinde kafeteryadaki silahlı saldırıya ilişkin 5 kişi yakalandı.
Denizli'de Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesinin bahçesinde kafeteryadaki silahlı saldırıya ilişkin 5 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 1 Mart'ta 7 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili çevredeki kamera görüntülerini inceledi.
Kimlikleri tespit edilen 5 şüpheli operasyonla yakalandı.
Olayı gerçekleştirdiği belirlenen 2 şüpheli "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "kasten yaralama", diğer 3 kişi ise suça yardım ettikleri iddiasıyla gözaltına alındı.
Yaralıların tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Pamukkale ilçesinde 1 Mart'ta hastanenin bahçesindeki kafeteryada oturan Kemal Ş, Ahmet K, Ahmet Can Y, Şefikcan U, Gökhan İ, İsmail Ö. ve Hasan Hüseyin Ç. tabancayla ateş açılması sonucu yaralanmıştı.
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