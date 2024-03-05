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        Denizli'de hastane kafeteryasındaki silahlı saldırıyla ilgili 5 şüpheli yakalandı

        Denizli'de Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesinin bahçesinde kafeteryadaki silahlı saldırıya ilişkin 5 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 16:54 Güncelleme: 05.03.2024 - 16:54
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        Denizli'de hastane kafeteryasındaki silahlı saldırıyla ilgili 5 şüpheli yakalandı
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        Denizli'de Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesinin bahçesinde kafeteryadaki silahlı saldırıya ilişkin 5 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 1 Mart'ta 7 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili çevredeki kamera görüntülerini inceledi.

        Kimlikleri tespit edilen 5 şüpheli operasyonla yakalandı.

        Olayı gerçekleştirdiği belirlenen 2 şüpheli "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "kasten yaralama", diğer 3 kişi ise suça yardım ettikleri iddiasıyla gözaltına alındı.

        Yaralıların tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

        Pamukkale ilçesinde 1 Mart'ta hastanenin bahçesindeki kafeteryada oturan Kemal Ş, Ahmet K, Ahmet Can Y, Şefikcan U, Gökhan İ, İsmail Ö. ve Hasan Hüseyin Ç. tabancayla ateş açılması sonucu yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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